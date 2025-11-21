Ставка аренды офисов в Краснодаре достигает 2,9 тысячи рублей за «квадрат»

В Краснодаре текущее предложение аренды офисов в бизнес-центрах класса А и В+ находится в диапазоне от 1000 до 2900 руб., продажи квадратного метра — от 70 тыс. руб. до 282 тыс. руб. Об этом «Ъ-Кубань» сообщил коммерческий директор ГК «Носта» Виталий Каревский. По его словам, такой разброс цен в значительной степени обусловлен фактором децентрализации предложения офисных объектов в городе, поскольку локация играет преобладающую роль в ценообразовании.

В Сочи, по словам эксперта, нового строительства высококлассных объектов в классе А и В+ практически нет. Стоимость аренды офисов в бизнес-центрах, позиционируемых в классе А/В+, находится в диапазоне от 1000 до 3000 руб. за кв. м в месяц, продажи — от 250 тыс. до 700 тыс. руб. за кв. м.

По словам руководителя департамента коммерческой недвижимости компании «Аякс» Надежды Звягиной, по состоянию на сентябрь 2025 года средневзвешенная ставка аренды офисов класса A в столице Кубани составляет примерно 1300–1500 руб. за кв. м в месяц, класса B — 1000–1200 руб. за кв. м. Однако, отмечает эксперт, на рынке Краснодара можно встретить и нестандартные предложения. Например, «Аксис Центр», где ставка аренды варьируется от 1700 до 2500 руб. за кв. м, а также новый БЦ на углу улиц Рашпилевской и Хакурате, где ставка аренды начинается от 2000 руб. за кв. м, и свободных помещений, по словам госпожи Звягиной, там уже нет, поскольку все было сдано еще до ввода объекта в эксплуатацию.

«Что же касается продажи офисной недвижимости, то за последние годы спрос на нее резко сократился. Особенно сказался 2020 год, когда большая часть офисов просто потеряла свою доходность. Смена фокуса инвесторов на объекты street-retail существенно сказалась на объеме инвестиций в этот сектор. Но если говорить об оценке квадратного метра, то тут еще больше факторов для оценки: объем площади, статус здания, качество постройки, конфигурация, состояние. В среднем цены по рынку варьируются от 50 тыс. руб. за кв. м до 200 тыс. руб.»,— говорит Надежда Звягина.

Василий Хитрых