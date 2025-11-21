В Славянске-на-Кубани при падения обломков БПЛА пострадали еще два человека

Сегодня, 21 ноября, в период с 08:00 до 11:00 части беспилотника повредили цех кирпичного завода на территории Славянска-на-Кубани, в результате чего пострадали два работника. Об этом сообщает Оперативный штаб Краснодарского края.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Пострадавшим сотрудникам оказали необходимую медицинскую помощь на территории завода. Госпитализация специалистам не понадобилась. Сейчас на территории работают оперативные и специальные службы.

Ранее «Ъ-Кубань» писал, что два человека пострадали из-за падения фрагментов беспилотников в Славянске-на-Кубани. Их госпитализировали.

Алина Зорина