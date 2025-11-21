ФСБ предотвратила подрыв железнодорожных путей в Краснодаре
Сотрудники ФСБ предотвратили подрыв железнодорожных путей на территории Краснодара. Теракт планировал совершить гражданин Украины, сейчас он задержан. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на УФСБ по региону.
По данным ведомства, террористический акт планировался по заданию украинских спецслужб путем подрыва железнодорожных путей. Задержанный фигурант должен был совершить это с помощью самодельного взрывного устройства для того, чтобы сорвать график перевозок военной техники и вооружений в зону специальной военной операции.
Проживающий на территории Краснодарского края гражданин Украины был завербован через запрещенную социальную сеть сотрудником СБУ, который дал ему задание. Сейчас в отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 30, ч. 1 ст. 205 (приготовление к совершению террористического акта), п. «в» ч. 3 ст. 222.1 (незаконное приобретение взрывного устройства с использованием сети Интернет) УК России