Главные новости за 21 ноября. Сочи

Круизный лайнер Astoria Grande, отправившийся 8 ноября из Сочи в двухнедельное путешествие по турецким портам стоимостью до 430 тыс. руб. за пассажира, завершил рейс досрочным возвратом в российский порт. Пострадавшим предоставили ваучеры на 50 евро и 25% скидки на будущие рейсы.

Генеральная прокуратура России направила в Верховный суд РФ уголовное дело в отношении бывшего мэра Сочи Алексея Копайгородского, его супруги Янины и ее помощника Александра Пасунько. Ведомство утвердило обвинительное заключение и передало материалы для определения территориальной подсудности.

СКР по Краснодарскому краю сообщил о предъявлении обвинения 16-летнему жителю Туапсинского района в убийстве своей 58-летней бабушки. Между подростком и его родственницей возникла бытовая ссора, в ходе которой фигурант дела, как предполагается, нанес бабушке множественные удары топором по голове.

В Сочи расследуется уголовное дело о мошенничестве, в результате которого 67-летняя местная жительница лишилась единственного жилья и денежных средств. Сочинка, являясь инвалидом и имея онкологическое заболевание, была вынуждена переехать в съемное жилье, оплачивая его из пенсии.

В Сочи представили новые разработки в сфере сейсмозащиты и технологий береговой защиты. Проекты создаются в Сочинском государственном университете, где продолжается работа научных центров, ориентированных на инженерные решения для инфраструктуры города.

Четвертый кассационный суд общей юрисдикции подтвердил законность возврата в госсобственность природоохранных земель в Сочи, на которых располагался гостиничный комплекс «Волна Резорт Энд Спа». С ответчиков также взыскали 14 млрд руб. в счет ущерба окружающей среде.

Авиакомпания «Азимут» объявила о запуске регулярных рейсов из Сочи в Эр-Рияд. Полеты в столицу Саудовской Аравии начнутся 28 марта 2026 года и будут выполняться два раза в неделю — по средам и воскресеньям.