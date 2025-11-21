«Азимут» откроет рейсы из Сочи в Эр-Рияд с марта 2026 года

Авиакомпания «Азимут» объявила о запуске регулярных рейсов из Сочи в Эр-Рияд. Полеты в столицу Саудовской Аравии начнутся 28 марта 2026 года и будут выполняться два раза в неделю — по средам и воскресеньям, сообщает пресс-служба авиакомпании в своем Telegram-канале.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Согласно опубликованному графику, рейс A45065 будет отправляться из Сочи в 01:30 по московскому времени и прибывать в Эр-Рияд в 05:35. Обратный рейс A45066 запланирован на 06:35 с прибытием в Сочи в 10:35.

Минимальный тариф на перелет из Сочи составляет 18,1 тыс. руб., из Эр-Рияда — 18,3 тыс. руб.

Открытие направления стало очередным расширением международной маршрутной сети авиакомпании, базирующейся в аэропортах Краснодара и Минеральных Вод.

Авиакомпания «Азимут» в декабре начнет выполнять регулярные рейсы из Минеральных Вод и Махачкалы в Джидду. Как сообщили в Министерстве транспорта РФ, первый вылет из Махачкалы запланирован на 3 декабря. Маршрут Махачкала—Джидда будет осуществляться два раза в неделю, из Минеральных Вод — один раз в неделю.

По данным министерства, перелеты выполняются в партнерстве с «Национальной хадж компанией», что обеспечивает возможность организованных поездок к религиозным святыням. Прямых рейсов по этим направлениям ранее не осуществлялось.

Работа по открытию российско-саудовских авиамаршрутов велась Минтрансом и Росавиацией с 2023 года. «Азимут» базируется в аэропортах Краснодара и Минеральных Вод, парк авиакомпании насчитывает 19 самолетов Superjet 100.

Мария Удовик