В Сочи представили новые решения для сейсмозащиты и укрепления берега

В Сочи представили новые разработки в сфере сейсмозащиты и технологий береговой защиты. Проекты создаются в Сочинском государственном университете, где продолжается работа научных центров, ориентированных на инженерные решения для инфраструктуры города. Об этом сообщила городская администрация по итогам рабочего визита заместителя главы Сочи Евгения Чеботарева в университет.

Согласно официальной информации, Евгений Чеботарев ознакомился с перспективными направлениями исследований, которые ведутся в СГУ. Ректор вуза Наталья Фролова представила стратегические планы развития инженерного образования и подчеркнула значимость проектов, связанных с сейсмостойким строительством и берегозащитными системами. Эти направления определены как приоритетные, учитывая расположение Сочи в сейсмоактивной зоне и высокие нагрузки на береговую линию.

Исследования, реализуемые в университетских научных центрах, рассматриваются как возможная база для внедрения инновационных технологий при строительстве и модернизации городской инфраструктуры.

«Ъ-Сочи» писал, что в последний раз землетрясение случилось на курорте 10 ноября. В горной части Сочи произошли два подземных толчка магнитудой 3,3 и 3,2 на глубине около 5 км.

Мария Удовик