Суд подтвердил взыскание 14 млрд рублей за ущерб экологии в Сочи

Четвертый кассационный суд общей юрисдикции подтвердил законность возврата в госсобственность природоохранных земель в Сочи, на которых располагался гостиничный комплекс «Волна Резорт Энд Спа». Об этом сообщает пресс-служба суда в своем Telegram-канале. Как следует из материалов дела, жалобу повторно подал один из ответчиков, оспаривая выводы нижестоящих инстанций о незаконности строительства в охраняемой зоне, однако суд отклонил его доводы.

Иск заместителя генерального прокурора РФ об истребовании участков был удовлетворен Адлерским районным судом в 2023 году. Ответчиками по делу проходили администрация Сочи и 27 юридических и физических лиц, включая ООО «Лэндлорд», ООО «СЗ "Файв Старс"», АО «Волна Резорт Энд Спа» и ООО «Московский пляж». Суд признал незаконным размещение более 100 объектов — гостиничных корпусов, ресторанов, пляжных сооружений, спортивного центра и бассейна — и обязал передать их в федеральную собственность. С ответчиков также взыскали 14 млрд руб. в счет ущерба окружающей среде.

В 2024 году ответчики обжаловали решение в апелляционной и кассационной инстанциях, однако их требования были отклонены. В 2025 году один из фигурантов вновь заявил о неполноте исследования доказательств, но кассационная коллегия сочла эти доводы необоснованными и оставила в силе решения предыдущих судов.

«Ъ-Сочи» писал, что на курорте с начала года демонтировано 126 объектов самовольного строительства, следует из данных регионального управления службы судебных приставов. До конца года власти планируют снести еще 42 объекта.

Мария Удовик