Дело экс-мэра Сочи Копайгородского направили в Верховный суд

Генеральная прокуратура России направила в Верховный суд РФ уголовное дело в отношении бывшего мэра Сочи Алексея Копайгородского, его супруги Янины и ее помощника Александра Пасунько. Ведомство утвердило обвинительное заключение и передало материалы для определения территориальной подсудности, сообщает пресс-служба надзорного органа в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Как сообщает пресс-служба Генпрокуратуры, Алексею Копайгородскому вменяются растрата в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК РФ), получение взятки (ч. 6 ст. 290 УК РФ) и легализация преступных доходов (п.«б» ч.4 ст.174.1 УК РФ. Его супруга обвиняется в пособничестве в растрате, посредничестве во взяточничестве и легализации доходов, а также в подкупе и принуждении свидетелей (ч. 2 ст. 309 УК РФ). Александра Пасунько проходит по делу как фигурант эпизода о подкупе свидетеля.

По версии следствия, с января 2022 года по март 2024 года Алексей Копайгородский при участии супруги похитил два земельных участка в Сочи общей стоимостью не менее 26 млн руб. Для легализации участки были оформлены на Янину Копайгородскую и подконтрольное лицо. С марта 2022 по май 2024 года чиновник через супругу получил от предпринимателей 248 млн руб. за содействие в ведении бизнеса и обещание покровительства. Эти средства, по данным следствия, также были легализованы путем приобретения недвижимости.

Следствие указывает, что в сентябре 2024 года Янина Копайгородская склонила одного из свидетелей к даче ложных показаний под угрозой причинения вреда здоровью, а позже, находясь под домашним арестом, передала другому свидетелю 500 тыс. руб. через помощника.

В ведомстве отмечают, что обвиняемые активно препятствовали расследованию. Сейчас они находятся под стражей в Москве. Ранее Янина Копайгородская была переведена из-под домашнего ареста в СИЗО после выявленных попыток давления на свидетелей.

Одновременно в Хостинском районном суде Сочи продолжается рассмотрение антикоррупционного иска Генеральной прокуратуры к Копайгородскому и аффилированным лицам.

Мария Удовик