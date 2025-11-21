Сочинка перевела 7,3 млн рублей мошенникам и осталась без жилья

В Сочи расследуется уголовное дело о мошенничестве, в результате которого 67-летняя местная жительница лишилась единственного жилья и денежных средств. Об этом сообщает пресс-служба УВД курорта в своем Telegram-канале.

По данным ведомства, злоумышленники по телефону представились пострадавшей сотрудниками различных государственных ведомств — Энергосбыта, Роскомнадзора, Росфинмониторинга и ФСБ — и, оказывая психологическое давление, убедили ее продать квартиру в Лазаревском районе по цене ниже рыночной. Полученные 7,3 млн руб. пенсионерка перевела на указанные злоумышленниками счета.

После сделки новый собственник отказался учитывать обстоятельства произошедшего и выселил пенсионерку. Сочинка, являясь инвалидом и имея онкологическое заболевание, была вынуждена переехать в съемное жилье, оплачивая его из пенсии.

Следователи отдела полиции Лазаревского района возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество). Установлено, что к преступлению могут быть причастны лица, участвовавшие в оформлении сделки купли-продажи. В связи с этим проводится проверка деятельности агентств недвижимости и нотариусов района.

Полиция Сочи обращает внимание специалистов, сопровождающих сделки с недвижимостью, на необходимость проявлять повышенную бдительность при работе с «горящими» предложениями, когда жилье реализуется значительно ниже рыночной стоимости. В случае подозрений на давление со стороны мошенников рекомендуется незамедлительно обращаться в правоохранительные органы.

Мария Удовик