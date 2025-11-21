Под Туапсе подростка заключили под стражу по обвинению в убийстве бабушки топором

СКР по Краснодарскому краю сообщил о предъявлении обвинения 16-летнему жителю Туапсинского района в убийстве своей 58-летней бабушки. Дело возбуждено по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство), сообщает пресс-служба регионального ведомства в своем Telegram-канале.

По данным следствия, инцидент произошел 18 ноября в поселке Южном. Между подростком и его родственницей возникла бытовая ссора, в ходе которой фигурант дела, как предполагается, нанес бабушке множественные удары топором по голове. От полученных травм пострадавшая скончалась на месте.

После произошедшего подросток попытался скрыть следы преступления: смыл кровь с орудия, спрятал топор и покинул дом. Фигуранта дела задержали, после чего следователи провели проверку показаний на месте, в ходе которой обвиняемый указал место сокрытия топора.

По ходатайству следствия подросток заключен под стражу. В рамках расследования назначен комплекс экспертиз, включая судебную психолого-психиатрическую, что связано с особенностями обстоятельств совершенного преступления. Следователи также планируют дать оценку действиям и бездействию органов системы профилактики.

Ход расследования контролируется аппаратом следственного управления СКР по региону.

Мария Удовик