Пассажиры вернувшегося в Сочи Astoria Grande получили ваучеры на 50 евро

Круизный лайнер Astoria Grande, отправившийся 8 ноября из Сочи в двухнедельное путешествие по турецким портам стоимостью до 430 тыс. руб. за пассажира, завершил рейс досрочным возвратом в российский порт. Более 600 туристов должны были посетить Амасру, Бодрум, Мармарис, Анталию, Аланью, Измир и Стамбул, однако последняя точка маршрута оказалась недоступной: портовые власти Стамбула не выдали судну разрешение на швартовку, пишет «Ъ». Как стало известно корреспонденту «Ъ-Сочи», пострадавшим предоставили ваучеры на 50 евро и 25% скидки на будущие рейсы.

Фото: пресс-служба Astoria Grande

Утром 20 ноября пассажирам сообщили, что лайнер поставлен на якорь у побережья по предписанию капитана порта. Администрация судна заявила, что ожидала решения до середины дня, однако разрешение так и не было получено. Принято решение возвращаться в Сочи для соблюдения расписания рейса. Туристам пообещали вернуть средства за оплаченные экскурсии в Стамбул и начислить компенсацию.

Пассажиры в чатах подтверждали, что судовладелец официально уведомил клиентов о причинах изменения маршрута. Некоторые туристы отмечали, что на борту им предоставили дополнительные бонусы, скидки в барах и подарочные сертификаты, чтобы сгладить последствия отмены посещения Стамбула. По словам путешественников, экипаж организовал питание, включающее морепродукты, а на алкоголь ввели временные скидки.

Лайнером управляет компания Goodwin Shipping Limited, зарегистрированная на Сейшельских островах, судно ходит под флагом Палау. Astoria Grande позиционируется как премиальный круизный продукт: на 11 палубах расположены 593 каюты, бассейны, спортивные площадки, кинозалы, спа-центры и рестораны. Стоимость путешествия зависит от категории размещения: от 142,8 тыс. руб. за базовую каюту без окна до 431,2 тыс. руб. за сьют уровня повышенной комфортности.

В стоимость круиза входит четырехразовое питание по системе «шведский стол», портовые сборы и медицинская страховка. Развлекательные программы оплачиваются отдельно; на борту проходят тематические фестивали, в том числе недавний «Бархатный Шансон 2025» с участием исполнителей российской эстрады.

В Сочи лайнер прибудет 21 ноября, на сутки раньше графика. Судовладелец предоставит пассажирам по 50 евро компенсации, которые необходимо использовать до завершения рейса, а также сертификаты со скидкой 25% на будущие путешествия компании.

Мария Удовик