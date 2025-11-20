Главные новости за 20 ноября. Сочи

Средняя стоимость квадратного метра в сегменте апартаментной недвижимости на рынке Сочи достигла 1,1 млн рублей.

Елена Волошина оставила пост директора департамента по финансам и бюджету администрации Сочи.

Спасатели МЧС России ищут пропавшего жителя Краснодара в районе горы Тыбги.

Туристический налог принес бюджету Сочи 847,6 млн руб. с начала 2025 года. Эта сумма почти вдвое превысила доходы от прежнего курортного сбора.

В Сочи показали проект реконструкции легендарного пансионата «Белые ночи», построенного в 1976 году для сотрудников Кировского завода.

Из-за планового ремонта железнодорожного участка Чемитоквадже—Якорная Щель 19–20 ноября отменили 26 пригородных поездов на маршрутах между Туапсе, Сочи, аэропортом и Имеретинским курортом.