Спасатели ищут туриста, пропавшего в районе горы Тыбга недалеко от Сочи

Спасатели МЧС России ищут пропавшего жителя Краснодара в районе горы Тыбги, расположенной недалеко от Сочи. Для обследования территории с воздуха сегодня утром из Сочи вылетел спасательный вертолет, информирует ЮРПСО МЧС России в своем Telegram-канале.

Мужчина отправился в путешествие вместе с подругой. 17 ноября он самостоятельно начал подъем с Турового балагана к вершине горы Тыбги, высота которой превышает 3 тыс. м. Спутница ждала его около суток в базовом лагере и днем 18 ноября сообщила о случившемся сотрудникам Кавказского заповедника.

Поисковые работы велись специалистами на протяжении всего предыдущего дня. Следуя по маршруту пропавшего, они поднялись на высоту около 3 тыс. м в направлении вершины Тыбги. Путешественника на месте не нашли, с наступлением сумерек операцию приостановили до утра.

Сейчас в поисках участвуют девять специалистов ЮРПСО МЧС России и две единицы техники. Группа туристов не зарегистрировала свой маршрут.

Алина Зорина