В Сочи средняя стоимость квадратного метра апартаментов достигла 1,1 млн рублей

Средняя стоимость квадратного метра в сегменте апартаментной недвижимости на рынке Сочи достигла 1,1 млн руб. Это самое дорогое предложение на всем побережье, констатирует директор по исследованиям Macon Ольга Змиевская. В Анапе, по ее данным, средняя цена апартаментов составляет 410 тыс. руб., в Евпатории — 500 тыс. руб.

По данным Macon, в Краснодарском крае и Республике Крым на сегодняшний день насчитывается 70 апарт-отелей общей площадью 1,5 млн кв. м. За последние три года объем рынка в двух регионах вырос в два раза.

«Сейчас степень насыщенности рынка высокая, что в первую очередь стало следствием выхода целого ряда новых проектов в течение 2024–2025 годов. Предложение оказалось высоко востребованным, что можно было проследить по высоким темпам продаж. И если в целом по стране спрос в 2024 году упал, то в сегменте апарт-отелей побережья он вырос в 1,8 раза»,— комментирует госпожа Змиевская.

В то же время, по ее словам, в 2025 году рынок испытал на себе негативное влияние высоких ипотечных ставок. Как следствие — число сделок в сегменте упало в среднем на 14%. Однако, по словам госпожи Змиевской, глубина падения в сегменте апартаментной недвижимости в этом году значительно меньше, чем в сегменте квартир: в среднем по стране — минус 20%, в Краснодарском крае — минус 40%. Инвестиционный спрос на апарт-отели, отмечают аналитики Macon, оказался в большей степени устойчив к высоким ставкам.

«Одной из ключевых тенденций сегмента в 2024–2025 годах стало перетекание спроса из дорогого Сочи, который ранее был центром апартаментной недвижимости, в более доступные новые центры девелоперской активности — Архыз и Домбай. Побережье перестало быть единственной зоной концентрации инвестиционной курортной недвижимости и стало терять часть спроса»,— резюмирует директор по исследованиям Macon.

Дмитрий Михеенко