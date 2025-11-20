В Сочи показали проект реконструкции пансионата «Белые ночи»

В Сочи презентовали проект реконструкции легендарного пансионата «Белые ночи», построенного в 1976 году для сотрудников Кировского завода. Объект, расположенный в долине Уч-Дере на первой береговой линии, планируется преобразовать в экокомплекс премиум-класса с сохранением исторического названия и части традиций советской здравницы.

Проект, разработанный девелопером Parade Development (AVA Group), был представлен 19 ноября профессиональному сообществу рынка недвижимости. По словам коммерческого директора компании Тамары Коломийцевой, к сочинскому рынку сохраняется стабильный интерес инвесторов, а премиальные объекты у моря традиционно демонстрируют высокую ликвидность.

Эко-комплекс площадью около 10 га будет включать пять корпусов категории 4 звезды с индивидуальными архитектурными концепциями, объединенными принципами биофильного дизайна. Предусмотрены номера с панорамным видом на море и горы, реконструкция лечебного пляжа и интеграция существующего дендропарка в новую территориальную среду. Проект также включает термальный комплекс площадью 260 кв. м, аллею гидротерапии и бассейн с морской водой.

Вячеслав Рыжков