Туристический налог принес Сочи 847,6 млн рублей

Туристический налог принес бюджету Сочи 847,6 млн руб. с начала 2025 года. Эта сумма почти вдвое превысила доходы от прежнего курортного сбора, который действовал в рамках эксперимента. Об этом сообщил в своем Telegram-канале мэр Андрей Прошунин.

По его словам, средства поступают напрямую в городскую казну. Власти могут направить их как на развитие туристической инфраструктуры, так и на другие приоритетные направления.

С ноября гостевые дома получили возможность войти в Единый реестр средств размещения — плательщиков туристического налога. Эта мера действует в экспериментальном порядке согласно федеральному и краевому законодательству.

Более ста гостевых домов уже завершили процедуру самооценки через портал Росаккредитации. Всего в системе зарегистрировано свыше 700 сочинских объектов размещения.

Мэр города Андрей Прошунин поручил профильным структурам всесторонне помогать предпринимателям. «Разъяснять порядок включения в реестр индивидуально и на семинарах», — подчеркнул градоначальник.

