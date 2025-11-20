Пригородное сообщение в Сочи ограничат из-за ремонта путей

Из-за планового ремонта железнодорожного участка Чемитоквадже — Якорная Щель 19-20 ноября отменят 26 пригородных поездов на маршрутах между Туапсе, Сочи, аэропортом и Имеретинским курортом. Об этом сообщается в Telegram-канале Северо-Кавказской железной дороги.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал Северо-Кавказской железной дороги Фото: Telegram-канал Северо-Кавказской железной дороги

Ремонтные работы на однопутном перегоне затронут движение составов по пяти направлениям: Туапсе — аэропорт Сочи, Туапсе — Имеретинский курорт, Имеретинский курорт — Сочи, Сочи — аэропорт Сочи и Имеретинский курорт — Туапсе. Ранее подобные изменения в расписании были 20 и 21 октября.

Актуальное расписание пригородных поездов жители и гости города могут посмотреть на сайте «Кубань Экспресс-Пригород» в разделе «Расписание» и в мобильном приложении «РЖД Пассажирам».

«Северо-Кавказская железная дорога просит пассажиров принять во внимание данную информацию при планировании поездок и отнестись с пониманием к временному неудобству», — говорится в сообщении.

Алина Зорина