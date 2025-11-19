Главные новости за 19 ноября. Сочи

Центральный районный суд Сочи приступил к рассмотрению уголовного дела о создании преступного сообщества в сфере ритуальных услуг. Согласно данным ГАС «Правосудие», на скамье подсудимых находятся 13 человек, связанных с организацией похорон на территории курорта. Им инкриминируется получение взяток за предоставление участков под захоронение.

Проект бюджета Сочи на 2026 год и плановый период 2027–2028 годов поступил на рассмотрение городского собрания. Документ председателю городского парламента Виктору Филонову передал глава города Андрей Прошунин.

В Сочи сносу подлежат 711 объектов. По 192 адресам судебные приставы продолжают выездные проверки для осмотра и вручения процессуальных документов.

По итогам января—октября 2025 года крупнейшие вокзалы черноморского побережья вновь заняли верхние строчки рейтинга СКЖД по количеству отправленных пассажиров. Основным лидером стал Адлер, откуда отправлено 6,4 млн человек. На втором месте — Сочи с показателем более 4 млн отправлений, замыкает тройку Ростов-Главный с результатом 3,9 млн пассажиров.

В Сочи зафиксирована наиболее масштабная за последние годы вспышка средиземноморской плодовой мухи — опасного карантинного вредителя, способного уничтожать урожай более чем 200 видов плодовых и овощных культур. Осенью 2025 года значительные повреждения выявлены в насаждениях цитрусовых, особенно лимонов.

В аэропорту Сочи заработал новый миграционный пункт контроля — один из первых 12, развернутых МВД России в крупнейших воздушных гаванях страны. Аналогичные подразделения уже функционируют в аэропортах Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Новосибирска, Красноярска, Екатеринбурга и ряда других городов.