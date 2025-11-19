Сочи столкнулся с масштабным заражением средиземноморской плодовой мухой

В Сочи зафиксирована наиболее масштабная за последние годы вспышка средиземноморской плодовой мухи — опасного карантинного вредителя, способного уничтожать урожай более чем 200 видов плодовых и овощных культур. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Субтропический научный центр РАН.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

По данным специалистов, осенью 2025 года значительные повреждения выявлены в насаждениях цитрусовых, особенно лимонов. В отдельных районах города степень поражения достигает 100% плодов. В предыдущие годы локальные очаги удавалось оперативно подавлять, однако нынешняя вспышка стала самой масштабной и привела к заметным потерям урожая, в том числе на опытных участках центра.

Ученые рекомендуют проводить обязательный сбор и утилизацию зараженных плодов, применять феромонные и пищевые ловушки, а также соблюдать комплекс защитных мер. Для эффективного подавления вредителя необходимы четыре обработки инсектицидами за сезон с обязательным чередованием действующих веществ.

Средиземноморская плодовая муха характеризуется быстрым жизненным циклом — от 18 до 100 суток — и способностью давать до шести поколений в год, что обеспечивает стремительное распространение популяции. На сегодняшний день вредитель распространен в 73 странах мира и представляет одну из наиболее устойчивых угроз для субтропических культур.

«Ъ-Сочи» писал, что Россельхознадзор обнаружил живых карантинных вредителей — западных цветочных трипсов — в партии турецкого винограда весом 22 тонны. Западный цветочный трипс включен в единый перечень карантинных объектов Евразийского экономического союза, утвержденный Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 30 ноября 2016 года.

Мария Удовик