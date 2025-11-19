Сочи представил бюджет 2026 с доходами 31,8 млрд и расходами 33,6 млрд рублей

Проект бюджета Сочи на 2026 год и плановый период 2027–2028 годов поступил на рассмотрение городского собрания. Документ председателю городского парламента Виктору Филонову передал глава города Андрей Прошунин, сообщает пресс-служба администрации курорта в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Самодуров, Коммерсантъ Фото: Юрий Самодуров, Коммерсантъ

При формировании доходов бюджета использованы прогнозные показатели социально-экономического развития Сочи на среднесрочную перспективу, динамика собираемости налогов, индексы потребительских цен, а также данные о фонде оплаты труда и прибыли организаций.

По словам Андрея Прошунина, проект бюджета ориентирован на сбалансированность и устойчивость, при этом сохраняет социальную направленность. Все действующие меры поддержки для жителей, нуждающихся в льготах, планируется сохранить. Бюджет остается программным и инвестиционным.

Общий объем финансовой поддержки из бюджета Краснодарского края на 2026–2028 годы прогнозируется на уровне 57,3 млрд руб. Собственные доходы города за этот период должны составить 53,5 млрд руб.

Доходная часть проекта на 2026 год определена в объеме 31,8 млрд руб., из них 14,9 млрд руб. составят безвозмездные поступления из краевого бюджета. Расходы города в следующем году планируются на уровне 33,6 млрд руб. Рост собственных доходов предполагается обеспечить за счет повышения собираемости налогов и развития налоговой базы.

Исполнение бюджета будет осуществляться в рамках 28 муниципальных программ. Предельные объемы финансирования сформированы с учетом потребностей всех участников бюджетного процесса.

Рассмотрение проекта в первом чтении назначено на сессию городского собрания Сочи 9 декабря.

Мария Удовик