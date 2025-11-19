В сочинском суде по делу «кладбищенской мафии» предстанут 13 человек

Центральный районный суд Сочи приступил к рассмотрению уголовного дела о создании преступного сообщества в сфере ритуальных услуг. Согласно данным ГАС «Правосудие», на скамье подсудимых находятся 13 человек, связанных с организацией похорон на территории курорта. Им инкриминируется получение взяток за предоставление участков под захоронение, пишет «Ъ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Следствие считает организатором группы бывшего советника главы администрации Сочи Родиона Пищура. В состав сообщества, по версии обвинения, входили начальник отдела по организации похорон департамента городского хозяйства Станислав Гармаш, специалисты отдела Евгений Пивнев и Иван Калмыков. Кроме муниципальных служащих, к схеме были причастны сотрудники ритуальных агентств и рабочие городских кладбищ.

По материалам дела, выдача удобных участков для захоронений осуществлялась только при передаче вознаграждений в сумме от 200 тыс. до 3 млн руб. Следствие оценивает ежемесячный доход сообщества в диапазоне от 10 млн до 15 млн руб.

Родион Пищур и другие фигуранты дела были задержаны в июле 2024 года. Подсудимые отвергают обвинения и утверждают, что распределение мест на кладбищах проводилось в рамках установленных процедур.

Мария Удовик