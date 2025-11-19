До конца ноября в Сочи демонтируют 42 самостроя из 711 подлежащих

В Сочи под председательством заместителя главы города Евгения Чеботарева прошло заседание межведомственной рабочей группы по пресечению самовольного строительства. В обсуждении участвовали представители районных администраций, прокуратуры, правоохранительных органов, службы судебных приставов, а также ресурсоснабжающих и общественных организаций, сообщает пресс-служба администрации курорта в своем Telegram-канале.

Фото: Константин Леньков, Коммерсантъ

По оперативным данным Специализированного отделения судебных приставов по Краснодарскому краю №2, в работе находится 894 исполнительных производства о сносе незаконно возведенных объектов. До конца ноября планируется демонтировать 42 постройки, по которым уже вынесены судебные решения. По 138 производствам работы завершены.

По словам Евгения Чеботарева, приоритетом остаются объекты коммерческого назначения, а также недостроенные и неэксплуатируемые здания. Ресурсоснабжающим организациям поручено проверить такие постройки на наличие подключений к инженерным сетям и при выявлении — обеспечить их отключение.

Всего в рамках действующих производств сносу подлежат 711 объектов. По 192 адресам судебные приставы продолжают выездные проверки для осмотра и вручения процессуальных документов. В отношении 101 объекта судом предписан не полный снос, а демонтаж отдельных элементов, реконструкция этажей или приведение зданий в соответствие с требованиями законодательства.

В городе продолжается профилактическая работа по предупреждению появления самовольных построек. Администрация ведет мониторинг объектов, ранее замеченных в нарушениях, а также рассматривает поступающие от жителей сообщения о фактах подозрительного строительства. Информация принимается управлением муниципального земельного контроля, в том числе по специальной горячей линии 8-928-205-90-59.

Мария Удовик