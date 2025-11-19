Адлерский вокзал вышел в лидеры СКЖД с 6,4 млн пассажиров
По итогам января—октября 2025 года крупнейшие вокзалы черноморского побережья вновь заняли верхние строчки рейтинга СКЖД по количеству отправленных пассажиров. Основным лидером стал Адлер, откуда отправлено 6,4 млн человек. На втором месте — Сочи с показателем более 4 млн отправлений, замыкает тройку Ростов-Главный с результатом 3,9 млн пассажиров, сообщает пресс-служба компании в своем Telegram-канале.
Фото: Telegram-канал СКЖД
В числе других крупных станций отмечены Краснодар-1 с 3,6 млн отправленных пассажиров, Анапа — 1,5 млн, Туапсе — 1,3 млн, Кисловодск — 1,26 млн, Пятигорск — 1,21 млн, Ессентуки — 1,14 млн, Лазаревская и Олимпийский парк по 1,11 млн, а Новороссийск — 966 тыс. человек.
Всего за десять месяцев этого года с крупнейших вокзалов Северо-Кавказской железной дороги в дальнем и пригородном сообщении отправлено почти 40 млн пассажиров.
