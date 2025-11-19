В аэропорту Сочи запустили миграционные пункты контроля

В аэропорту Сочи заработал новый миграционный пункт контроля — один из первых 12, развернутых МВД России в крупнейших воздушных гаванях страны. Аналогичные подразделения уже функционируют в аэропортах Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Новосибирска, Красноярска, Екатеринбурга и ряда других городов. Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: https: / t.me / aeroaer Фото: https: / t.me / aeroaer

По данным ведомства, создание таких пунктов позволит оперативно выявлять иностранных граждан, нарушающих миграционные правила пребывания на территории России. Структуры созданы при участии Миграционной службы МВД и Главного управления по обеспечению охраны общественного порядка на транспорте.

В ближайшей перспективе миграционные пункты контроля начнут работу и на приграничных железнодорожных станциях, а также у автомобильных и водных пунктов пропуска. МВД рассчитывает, что новая система повысит эффективность миграционного контроля и позволит быстрее реагировать на нарушения.

«Ъ-Сочи» писал, что Международный аэропорт Сочи может стать одной из ключевых площадок для испытания беспилотных технологий перевозки багажа в 2026 году. По состоянию на ноябрь 2025 года Минэкономразвития совместно с Минтрансом формируют экспериментальный правовой режим, поскольку действующее законодательство не позволяет применять роботизированные системы в аэропортовой инфраструктуре.

Мария Удовик