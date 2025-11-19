EXEED TXL: когда технологии работают на вас

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба «Авто для Вас» Фото: пресс-служба «Авто для Вас»

EXEED TXL создан для тех, кто проводит за рулем много времени и хочет, чтобы автомобиль стал помощником, а не обузой. Кроссовер способен делать поездки спокойнее и приятнее, заметно снижая нагрузку на водителя в любом ритме движения — от плотного трафика до длинных маршрутов по трассе.

Ассистенты, которые чувствуют дорогу

На трассе EXEED TXL показывает себя особенно уверенно. Адаптивный круиз-контроль поддерживает скорость и нужную дистанцию, самостоятельно подстраиваясь под поток. Даже если впереди кто-то резко сбросит скорость, TXL плавно замедлится и так же мягко начнет разгон, когда дорога освободится. Это особенно удобно в дальних поездках, где важно меньше уставать и сохранять концентрацию. Помогает и система удержания в полосе. Если автомобиль начинает смещаться, электроника слегка корректирует курс, чтобы вернуть его в центр. Водителю не нужно постоянно подруливать — машина стабильно держится в заданной траектории, даже когда дорога утомительно длинная и прямая.

Когда стемнеет, умная оптика возьмет часть забот на себя: автоматическое переключение ближнего и дальнего света работает быстрее, чем успеваешь моргнуть. Система замечает огни встречных автомобилей и вовремя переводит световой пучок с дальнего на ближний, чтобы не ослеплять других участников движения и не создавать аварийных ситуаций.

Умные помощники в городе

В городском трафике TXL проявляет другую сторону характера — внимательную и точную. Ассистент движения в пробке помогает в плотных заторах: кроссовер плавно трогается, замедляется и сохраняет дистанцию, следуя за машиной впереди. Водителю остается только держать руки на руле. Автоматическое экстренное торможение реагирует, если кто-то неожиданно выехал перед вами, поток резко остановился или пешеход внезапно вышел на проезжую часть. В реальных ситуациях это часто спасает от неприятностей — особенно в плотном потоке, где внимание рассеивается. При перестроениях помогает контроль слепых зон: если рядом в «мертвой зоне» движется другой автомобиль, в зеркале загорается предупреждение. А при выезде с парковки задним ходом система подаст сигнал, если сзади появляется машина или велосипедист.

Познакомиться с EXEED TXL и увидеть, как работают его ассистенты, можно у официального дилера EXEED АВТО ДЛЯ ВАС.

Обзор со всех сторон

В любой ситуации TXL помогает чувствовать габариты автомобиля. Камеры кругового обзора 540° показывают не только пространство вокруг, но и то, что находится прямо под бамперами. На центральный экран можно вывести вид спереди, сзади или комбинированное изображение — удобно при парковке возле бордюра или выезде из узкого двора. Система есть во всех комплектациях и быстро становится привычной: после нее сложно вернуться к ориентации по обычным зеркалам.

Комфорт, который ощущаешь сразу

За рулем EXEED TXL быстро понимаешь, что комфорт здесь — это тоже элемент безопасности. Водитель меньше устает, когда сидит удобно и чувствует себя спокойно. Передние сиденья оснащены вентиляцией, подогревом и даже функцией массажа. Для пассажира предусмотрена оттоманка с электрорегулировкой, можно настроить угол наклона спинки и выдвинуть подставку под ноги — удобно в долгой поездке. Система ионизации очищает поток воздуха и поддерживает свежесть, атмосферная подсветка салона создает приятное освещение вечером. Двухзонный климат-контроль позволяет каждому выбрать комфортную температуру, а хорошая шумоизоляция делает салон тихим даже на скорости.

Когда технологии действительно помогают

Системы ADAS в EXEED TXL не навязывают себя, они просто помогают водителю в повседневных ситуациях. На трассе — держат дистанцию и полосу. В городе — подстраиваются под поток и следят за препятствиями. При парковке — показывают все, что не видно с водительского места.

Так автомобиль становится не просто средством передвижения, а настоящим партнером на дороге. Он берет на себя рутину, оставляя водителю самое главное — наслаждение поездкой и уверенность в том, что все под контролем.

