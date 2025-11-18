Главные новости за 18 ноября. Ростов-на-Дону и область

Минтранс РФ готовится к открытию аэропорта Платов в Ростове-на-Дону. Ранее на скорое возобновление работы ростовской авиагавани выразил надежду губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.

В Ростовской области просроченная задолженность по розничным кредитам выросла на 25% за девять месяцев 2025 года и достигла 41,6 млрд руб. Доля просроченных обязательств в розничном портфеле региона достигла 14% при общем объеме кредитования в 294 млрд рублей.

В Мясниковском районе Ростовской области в активной стадии находится строительство самого крупного в Южном федеральном округе автоматизированного комплекса по сортировке отходов с автономной подстанцией – для обеспечения бесперебойной работы оборудования.

Для компаний, занимающихся изготовлением упаковки, с 2026 года могут увеличить ставки по экологическому сбору в 4-18 раз. В настоящий момент соответствующий документ пока рассматривается в Правительстве РФ.

В ближайшие три-четыре года Ростовская область закупит для муниципалитетов порядка 1 тыс. автобусов белорусского завода МАЗ. Обсуждается закупка в следующем году 30 электробусов и семи зарядных станций для Ростова-на-Дону.

В Ростовской области создадут региональный оперштаб, который должен будет найти выход из кризиса, возникшего при поиске подрядчика для строительства нового корпуса Городской больницы скорой помощи. С апреля региональный минздрав не может заключить контракт на строительство корпуса из-за «бесконечного потока жалоб от участников конкурсных процедур в ФАС России».