На Дону построят самый крупный на юге России комплекс по сортировке мусора

В Мясниковском районе Ростовской области в активной стадии находится строительство самого крупного в Южном федеральном округе автоматизированного комплекса по сортировке отходов с автономной подстанцией – для обеспечения бесперебойной работы оборудования. Об этом директор по развитию ООО «ЭкоЦентр» Элла Кузьмина рассказала на «Экологической конференции», организованной «Ъ-Ростов».

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

По словам топ-менеджера, завершение строительства объекта запланировано на первую половину 2026 года. «В составе экотехнопарка предусмотрен и объект компостирования, который позволит круглогодично в промышленных масштабах получать компост из органических отходов. Его компания планирует возвести до конца 2026 года», – пояснила Элла Кузьмина.

Она добавила, что полный ввод в эксплуатацию экотехнопарка в Мясниковском районе позволит до 40% сократить объемы захоронения отходов. «Остальные 60% будут подлежать переработке», – уточнила госпожа Кузьмина.

Как ранее писал «Ъ-Ростов», строительство экологического комплекса по обращению с отходами и подъездной дороги к нему стартовало в Мясниковском районе Дона в апреле 2020 года. Объект возводится на расстоянии 2,8 км от хутора Веселый. Это в несколько раз выше размера допустимой санитарной зоны. Мясниковский экокомплекс будет принимать до 800 тыс. т коммунальных отходов в год.

Ефим Мартов