Для донских производителей упаковки могут увеличить ставку экосбора до 18 раз

Для компаний, занимающихся изготовлением упаковки, с 2026 года могут увеличить ставки по экологическому сбору в 4-18 раз. Об этом на сессии «Экологическое регулирование: что ожидает бизнес в 2026 году?», организованной «Ъ-Ростов», сообщила исполнительный директор компании «РусПЭК» Любовь Меланевская.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

В настоящий момент соответствующий документ пока рассматривается в Правительстве РФ. По словам госпожи Меланевской, федеральные власти к 2030 году стремятся снизить оборот неутилизируемой продукции, увеличить долю утилизируемой упаковки до 85% и обеспечить использование вторсырья до 32%. Для этого в 2024 году в России ответственность за утилизацию отходов упаковки перенесли на ее производителя, а также импортеров упакованных товаров.

В то же время реакция самих производителей упаковки неоднозначна, отмечает спикер. Так, многие представители малого и среднего бизнеса, занимающиеся производством упаковки, могут либо чрезмерно завысить цены для конечного потребителя, либо закрыть производства из-за неспособности платить экологический сбор.

Константин Соловьев