Минтранс РФ готовится к открытию аэропорта Платов в Ростове-на-Дону

Министерство транспорта РФ готовится к открытию аэропортов, которые закрыты с 2022 года, сообщает ТАСС со ссылкой на главу ведомства Андрея Никитина. В числе не работающих в последние несколько лет аэропортов — ростовский Платов.

Ранее на скорое возобновление работы ростовской авиагавани выразил надежду губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь. «Аэропорт, я надеюсь, у нас до конца года в Ростове откроется, будем все делать для этого»,— заявил он.

Аэропорт Платов был закрыт в феврале 2022 года вскоре после начала спецоперации России на Украине.

Кристина Федичкина