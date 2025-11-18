На Дону создадут оперштаб для ускорения строительства нового корпуса БСМП

В Ростовской области создадут региональный оперштаб, который должен будет найти выход из кризиса, возникшего при поиске подрядчика для строительства нового корпуса Городской больницы скорой помощи. Об этом сообщила вице-спикер госдумы Виктория Абрамченко в своем Telegram-канале.

Как пояснила госпожа Абрамченко, с апреля региональный минздрав не может заключить контракт на строительство корпуса из-за «бесконечного потока жалоб от участников конкурсных процедур в ФАС России».

В минздраве России опасаются, что объект может не появиться к 2026 году. Если объект не будет сдан, региону придется заплатить штраф в размере 10% от выделенной субсидии.

На возведение нового модульного корпуса приемного отделения Ростовской городской больницы скорой помощи выделено 570 млн руб. из федерального бюджета. Соответственно, при срыве сроков область будет оштрафована на 57 млн руб.

