Объем задолженностей по займам на Дону достиг 41,6 млрд рублей

В Ростовской области просроченная задолженность по розничным кредитам выросла на 25% за девять месяцев 2025 года и достигла 41,6 млрд руб. Соответствующие данные приводит коллекторское агентство «Долговой консультант», основанные на информации Банка России.

На начало января 2025 года объем неплатежей составлял 33,2 млрд рублей. При этом ипотечные займы в расчет не включались. Доля просроченных обязательств в розничном портфеле региона достигла 14% при общем объеме кредитования в 294 млрд рублей. По итогам всего 2024 года рост неплатежей в области составил 13,9%.

Лидерами по накопленному объему просрочки остаются москвичи с показателем 128 млрд рублей. На втором месте — жители Подмосковья с 115 млрд рублей, третью позицию занимает Краснодарский край с 71 млрд рублей задолженности.

Константин Соловьев