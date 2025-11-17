Главные новости за 17 ноября. Ростов-на-Дону и область

Железнодорожный районный суд Ростова-на-Дону вынес приговор бывшему заместителю губернатора — министру транспорта Ростовской области Виталию Кушнареву. Он признан виновным в получении взятки и хранении оружия (ч.6 ст.290; ч.1 ст.222 УК РФ). Экс-чиновника приговорили к 13 годам колонии режима. Кроме того, согласно решению суда, Виталий Кушнарев выплатит в пользу государства штраф 475 млн руб.

В Ростове-на-Дону, по состоянию на ноябрь 2025 года, в эксплуатации находятся 20 троллейбусов, пять из которых представляют собой устаревшие модели. Дефицит водителей составляет 92 человека от фактической потребности. Штат технического персонала в депо укомплектован 14 механиками и электриками.

В Краснодаре продолжается слушание уголовного дела судей из Ростовской области, в котором речь идет о получении взяток в сумме от 400 тыс. до 10 млн руб. за вынесение нужных решений. На последнем заседании обвиняемый в передаче средств судьям Альберт Романов ходатайствовал о приостановке производства в отношении него, так как он заключил контракт с Минобороны РФ для направления в зону СВО.

Ростовская область в течение следующих трех лет дополнительно получит из федерального бюджета почти 1,8 млрд руб. на модернизацию и улучшение состояния сети автомобильных дорог.

В 2025 году на строительных объектах в Ростовской области было выявлено 225 нарушений миграционного законодательства. Основные из них — несоблюдение правил пребывания иностранных граждан и осуществления трудовой деятельности без соответствующих разрешений.

Таганрогский производитель осветительного оборудования — ООО «Технологии света», входящий в перечень ключевых инвестиционных проектов Ростовской области, зарегистрировал два новых товарных знака (ТЗ): «Атава» и Atava.