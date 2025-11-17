Процесс по делу судей из Ростова покинул обвиняемый в передаче взятки

В Краснодаре продолжается слушание уголовного дела судей из Ростовской области, в котором речь идет о получении взяток в сумме от 400 тыс. до 10 млн руб. за вынесение нужных решений. На последнем заседании обвиняемый в передаче средств судьям Альберт Романов ходатайствовал о приостановке производства в отношении него, так как он заключил контракт с Минобороны РФ для направления в зону СВО. Об этом сообщает «Ъ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Ходатайство подсудимого было удовлетворено. После приостановки дела в отношении Альберта Романова из процесса ростовских судей оказался исключен единственный взяткодатель. По остальным эпизодам взяткодатели обозначены в обвинительном заключении как неустановленные лица, если же фамилии других участников схемы все же назывались, обвинение не указывало их процессуальный статус.

Остальные четверо подсудимых, в том числе экс-глава Ростовского облсуда Елена Золотарева и другие высокопоставленные судьи, обвиняются в получении взяток в общей сложности на 20 млн руб., а также в посредничестве в коррупции.

Параллельно с делом Елены Золотаревой в Краснодаре идет слушание еще одного дела в отношении бывшего председателя Советского райсуда Елены Коблевой. Ее обвиняют в получении взятки в сумме 500 тыс. руб. за возврат предпринимателю конфискованных лодок и рыболовных сетей.

Наталья Белоштейн