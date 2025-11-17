На Дону на стройках выявили 225 нарушений миграционного законодательства

В 2025 году на строительных объектах в Ростовской области было выявлено 225 нарушений миграционного законодательства. Основные из них — несоблюдение правил пребывания иностранных граждан и осуществления трудовой деятельности без соответствующих разрешений. Об этом сообщил ДОМОСТРОЙДОН.РУ со ссылкой на врио начальника отдела информации и общественных связей ГУ МВД России по Ростовской области Ольгу Бухавец.

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

С начала 2025 года на строительных объектах региона проведено 33 проверки, в ходе которых обнаружены многочисленные нарушения: работа без патентов и разрешений, а также несоблюдение правил пребывания на территории РФ. За первые десять месяцев 2025 года зафиксировано более 1,4 тыс. административных правонарушений, связанных с незаконным привлечением иностранной рабочей силы.

В 2025 году общая численность иностранных рабочих на стройплощадках региона составила почти 3,8 тыс. человек. Госпожа Бухавец отмечает, что, несмотря на многочисленные проверки и рейды, проблема выявления нелегальных мигрантов остается актуальной. Существующие штрафы для работодателей, составляющие от 250 до 500 тыс. руб., не всегда оказывают достаточное воздействие, так как их размер не соответствует экономии, которую работодатели получают от использования дешевой рабочей силы.

Наталья Белоштейн