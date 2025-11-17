Ростовская область получит 1,8 млрд рублей на модернизацию дорог

Ростовская область в течение следующих трех лет дополнительно получит из федерального бюджета почти 1,8 млрд руб. на модернизацию и улучшение состояния сети автомобильных дорог. Об этом сообщила в своем Telegram-канале вице-спикер Госдумы РФ Виктория Абрамченко.

По словам парламентария, соответствующую поправку ко второму чтению бюджета проработали представители правительства и профильных комитетов Думы.

Общий объем финансирования, выделенный региону на эти цели в трехлетнем бюджете, теперь составит порядка 22,8 млрд руб. В 2026 году область получит около 6 млрд руб., на 105 млн больше, чем в 2025 году.

«Дополнительные средства будут направлены на ключевые транспортные проекты региона, включая развитие региональных, межмуниципальных и местных дорог, а также строительство и реконструкцию мостов и эстакад», — написала госпожа Абрамченко.

Завтра, 18 ноября, в Госдуме планируют рассмотреть проект федерального закона о бюджете на три года во втором чтении.

Константин Соловьев