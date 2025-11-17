«Технологии света» из Таганрога зарегистрировала два новых товарных знака

Таганрогский производитель осветительного оборудования — ООО «Технологии света», входящий в перечень ключевых инвестиционных проектов Ростовской области, зарегистрировал два новых товарных знака (ТЗ): «Атава» и Atava. Соответствующая информация опубликована в реестре Роспатента.

Фото: Валерий Мельников, Коммерсантъ

Под этими названиями компания может производить абажуры, прожекторы, фары для автомобилей, осветительные приборы для сельскохозяйственного сектора и еще несколько десятков других товаров.

Право компании на пользование ТЗ продлится до октября 2034 года.

Под товарным знаком Atava производитель намерен выпускать серию осветительных приборов для агропромышленного сектора. Подобное оборудование уже используется для искусственного досвета газона на стадионе «Ростов Арена» в Ростове-на-Дону, а также в нескольких тепличных комплексах в Республике Карелия, Камчатском крае и Белоруссии.

По данным портала kartoteka.ru, ООО «Технологии света» зарегистрировано 30 марта 2010 года. Генеральным директором компании является Ольга Монтвида. Уставной капитал составляет более 3 млн руб.

Наталья Белоштейн