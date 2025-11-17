В троллейбусной сети Ростова-на-Дону не хватает 92 водителей

В Ростове-на-Дону по состоянию на ноябрь 2025 года в эксплуатации находятся 20 троллейбусов, пять из которых представляют собой устаревшие модели. Дефицит водителей составляет 92 человека от фактической потребности. Штат технического персонала в депо укомплектован 14 механиками и электриками. Об этом «Ъ-Ростов» сообщили в пресс-службе администрации города.

Единственный троллейбусный перевозчик МУП «Ростовская транспортная компания» обслуживает 11 муниципальных троллейбусных маршрутов в столице региона согласно заключенным контрактам. Речь идет о маршрутах №№ 1, 2, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 17 и 22.

По данным властей, последнее пополнение троллейбусного парка Ростова-на-Дону было в 2020 году. Тогда городу поставили 20 троллейбусов модели «Горожанин» с функцией автономного хода до 20 км. Каждая машина рассчитана на перевозку не менее 87 пассажиров, а срок службы составляет минимум 10 лет при пробеге 600 тыс. км.

Троллейбусы сохраняют актуальность как экологичный вид общественного транспорта с рядом технических преимуществ. Однако их дальнейшее развитие зависит от нескольких факторов, включая финансовую поддержку, модернизацию инфраструктуры и внедрение технологических новшеств.

«Троллейбусы остаются актуальным видом общественного транспорта, сочетающим экологичность и ряд технических преимуществ, но их развитие зависит от факторов, включая оказание финансовой поддержки, развитие инфраструктуры и технологические инновации», — ответили в администрации на запрос «Ъ-Ростов».

