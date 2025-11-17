Экс-замгубернатора Ростовской области Виталий Кушнарев осужден к 13 годам колонии

Железнодорожный районный суд Ростова-на-Дону вынес приговор бывшему заместителю губернатора - министру транспорта Ростовской области Виталию Кушнареву. Он признан виновным в получении взятки и хранении оружия (ч.6 ст.290; ч.1 ст.222 УК РФ). Экс-чиновника приговорили к 13 годам колонии режима, передает корреспондент «Ъ-Ростов» из зала суда. Кроме того, согласно решению суда, Виталий Кушнарев выплатит в пользу государства штраф 475 млн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ

Как ранее писал «Ъ-Ростов», Кушнарева подозревали в получении взятки 95 млн руб. от генерального директора «Т-Транс» за беспрепятственную приемку работ и оказания дальнейшего содействия в заключении госконтратков. Дома у чиновника нашли пистолет и патроны к нему.

Виталий Кушнарев согласился с обвинением в хранении оружия и превышении должностных полномочий. Вину в получении взятки экс-министр не признал.

Константин Соловьев