Главные новости за 17 ноября. Сочи

Туапсинская межрайонная прокуратура организовала проверку по факту дорожно-транспортного происшествия, в результате которого погибли четыре человека. Авария произошла ранним утром 17 ноября 2025 года вблизи села Молдовановка.

Сочи представил новый познавательный маршрут, разработанный сотрудниками Субтропического научного центра РАН. Формат построен как многоуровневый квест и рассчитан на широкий круг туристов. Проект стал частью расширяющегося реестра туристических направлений Краснодарского края, который за последние десять лет увеличился в 15 раз — с 21 маршрута в 2017 году до 320 действующих на сегодняшний день.

Федерация футбола Чили заявила о готовности организовать у себя в стране товарищеский матч со сборной России. Это была вторая игра команды Валерия Карпина в ноябрьскую паузу: 12 ноября россияне сыграли вничью с Перу (1:1).

В ходе традиционного личного приема жителей Центрального района Сочи были рассмотрены обращения по вопросам земельно-имущественных отношений и расселения граждан из аварийного жилфонда. Такие темы регулярно поднимаются сочинцами, и профильные специалисты участвуют в приемах, чтобы можно было оперативно давать разъяснения и принимать решения.

Сочинский филиал «Россети Кубань» завершил масштабную подготовку электросетевого комплекса к осенне-зимнему периоду. С начала 2025 года энергетики отремонтировали свыше 230 км линий электропередачи напряжением 0,4–110 кВ, значительная часть которых расположена в предгорной и горной местности. Эти энергообъекты обеспечивают электроснабжение потребителей Сочи, федеральной территории «Сириус» и Туапсинского района.

В Сочи прошел общеепархиальный крестный ход, приуроченный ко дню небесного покровителя курорта — архистратига Михаила. Мероприятие началось с божественной литургии в кафедральном соборе святого равноапостольного князя Владимира на улице Виноградной, которую совершили митрополит Екатеринодарский и Кубанский Василий и епископ Сочинский и Туапсинский Герман.