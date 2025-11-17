Митрополит Василий возглавил литургию и шествие в Сочи

В Сочи прошел общеепархиальный крестный ход, приуроченный ко дню небесного покровителя курорта — архистратига Михаила. Мероприятие началось с божественной литургии в кафедральном соборе святого равноапостольного князя Владимира на улице Виноградной, которую совершили митрополит Екатеринодарский и Кубанский Василий и епископ Сочинский и Туапсинский Герман. В Сочи митрополит прибыл с визитом в рамках епархиальных торжеств, сообщает пресс-служба администрации курорта в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Сочи Фото: пресс-служба администрации Сочи

После богослужения духовенство, представители администрации Сочи, депутаты, казаки, верующие горожане и гости курорта прошли крестным ходом до собора архистратига Михаила на улице Орджоникидзе. В шествии приняли участие глава города Андрей Прошунин и председатель городского собрания Сочи Виктор Филонов.

Господин Прошунин отметил значимость праздника для города, напомнив о связи Сочи с именем архистратига Михаила и о том, что первый православный храм курорта был освящен в его честь. По словам главы города, крестный ход стал общей молитвой за защитников страны, за Сочи и за Россию.

К торжественному шествию могли присоединиться все желающие. На площади у собора архистратига Михаила участники крестного хода приняли участие в молебне. Здесь же состоялось открытие духовно-просветительского центра «Архангельский» Сочинской епархии, рассчитанного на работу с детьми и молодежью.

Праздничные службы сегодня прошли во всех храмах и монастырях Сочинской епархии. Городские власти заранее организовали меры безопасности: движение транспорта временно ограничивали, маршруты автобусов корректировали, а охрану порядка обеспечивали сотрудники правоохранительных органов совместно с представителями казачества и добровольных народных дружин.

День небесного покровителя Сочи — архистратига Михаила — отмечается 21 ноября. В предстоящий вторник в соборе архистратига Михаила состоится Божественная литургия под руководством епископа Германа, после чего праздничные богослужения продолжатся во всех храмах и монастырях епархии.

Мария Удовик