В Сочи представили новый многоуровневый квест-маршрут для туристов

Сочи представил новый познавательный маршрут, разработанный сотрудниками Субтропического научного центра РАН. Формат построен как многоуровневый квест и рассчитан на широкий круг туристов. Проект стал частью расширяющегося реестра туристических направлений Краснодарского края, который за последние десять лет увеличился в 15 раз — с 21 маршрута в 2017 году до 320 действующих на сегодняшний день, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края в своем Telegram-канале.

По словам заместителя министра курортов, туризма и олимпийского наследия края Инны Петуховой, наибольшее число маршрутов сосредоточено в горной и предгорной зоне — в Сочи, Апшеронском, Отрадненском, Северском районах, Туапсинском округе, Геленджике, Новороссийске и Горячем Ключе. Основные туристические потоки приходятся на Сочинский национальный парк и Кавказский природный биосферный заповедник, которые ежегодно посещают порядка 2 млн человек.

Новый сочинский маршрут включает три уровня сложности. Базовый уровень «Сердце Сочи» знакомит участников с историей основания города, сохранившимися элементами старой застройки и природными объектами, включая дольмены и минеральные источники. Более сложные уровни — «Многогранный Сочи» и «Неизвестный Сочи» — предназначены для тех, кто хочет изучить менее известные локации и удаленные районы города.

Квестовая схема основана на поэтапном решении задач: на каждой точке участникам необходимо дать ответ на определенный вопрос, после чего итоговый код вводится на сайте проекта «туристсочи.рф». По результатам прохождения выдается сертификат, а туристам в возрасте от 18 до 35 лет — металлический знак отличия.

Параллельно министерство курортов региона совместно с Русским географическим обществом завершило обследование еще одного масштабного проекта — «Большой Кубанской тропы». Маршрут протяженностью 850 км соединит Таманский полуостров и Красную Поляну, обеспечивая единую инфраструктуру навигации и оформления.

Реестр туристических маршрутов Краснодарского края, включая описание, фотографии и GPS-треки, опубликован на официальном сайте министерства и региональном туристическом портале.

Мария Удовик