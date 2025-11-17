Федерация футбола Чили выразила готовность принять российскую сборную у себя

Федерация футбола Чили заявила о готовности организовать у себя в стране товарищеский матч со сборной России. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на президента организации Пабло Милад.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Сочи Фото: пресс-служба администрации Сочи

В субботу на стадионе «Фишт» чилийская сборная одержала победу со счетом 2:0. Игра стала частью ноябрьского международного окна для российской команды. По словам Пабло Милада, чилийская сторона открыта к проведению ответной встречи: «Мы будем счастливы принимать российскую сборную в Чили, как это было с командой по футзалу. Это была прекрасная, зрелищная игра. Так что ждем у нас дома, в Чили»,— отметил он.

Сборная России по футболу потерпела первое за 19 матчей поражение в этой товарищеской игре. На трибунах присутствовали 32,3 тыс. зрителей. Главным арбитром выступил Фирдавс Норсафаров из Узбекистана.

Счет был открыт на 37-й минуте усилиями форварда Гонсало Тапии. На 76-й минуте вышедший на замену нападающий Бен Бреретон Диас удвоил преимущество гостей. Ворота российской команды защищал голкипер «Краснодара» Станислав Агкацев.

Это была вторая игра команды Валерия Карпина в ноябрьскую паузу: 12 ноября россияне сыграли вничью с Перу (1:1). Следующий матч на стадионе «Фишт», между сборными Чили и Перу, запланирован на 18 ноября.

Мария Удовик