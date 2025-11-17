В Сочи отремонтировали 230 км ЛЭП к зимнему сезону

Сочинский филиал «Россети Кубань» завершил масштабную подготовку электросетевого комплекса к осенне-зимнему периоду. С начала 2025 года энергетики отремонтировали свыше 230 км линий электропередачи напряжением 0,4–110 кВ, значительная часть которых расположена в предгорной и горной местности. Эти энергообъекты обеспечивают электроснабжение потребителей Сочи, федеральной территории «Сириус» и Туапсинского района, сообщает пресс-служба администрации курорта в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

По словам исполняющей обязанности директора департамента городского хозяйства администрации Сочи Алены Гонтаренко, стабильное энергоснабжение имеет стратегическое значение, особенно для удаленных населенных пунктов. В этом году специалисты выполнили ремонт трансформатора 110 кВ на подстанции в Лазаревском районе и заменили более 700 опор на линиях электропередачи. Эти работы, как отмечает ведомство, позволят повысить надежность подачи электроэнергии в зимний период с его неблагоприятными погодными условиями.

В рамках подготовки к сезону энергетики также провели технические мероприятия на 111 трансформаторных подстанциях и распределительных пунктах 0,4–10 кВ. Для предотвращения повреждений ЛЭП из-за падения деревьев и веток очищено около 430 км трасс в охранных зонах линий.

Сочинский филиал «Россети Кубань» обеспечивает электроснабжение территории площадью более 5 тыс. кв. км — от Джубги до государственной границы с Абхазией. В эксплуатации находятся порядка 6 тыс. км линий электропередачи, 38 подстанций напряжением 110 кВ и более 2 тыс. трансформаторных подстанций и распределительных пунктов.

Мария Удовик