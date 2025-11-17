Прокуратура начала проверку после ДТП с четырьмя погибшими в Туапсинском районе

Туапсинская межрайонная прокуратура организовала проверку по факту дорожно-транспортного происшествия, в результате которого погибли четыре человека. Авария произошла ранним утром 17 ноября 2025 года вблизи села Молдовановка, сообщает пресс-служба регионального ведомства в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

По данным надзорного ведомства, водитель автомобиля отечественного производства, перевозивший четырех пассажиров, выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовым автомобилем MAN. Столкновение произошло на участке федеральной трассы М-4 «Дон».

В результате ДТП погиб водитель автомобиля «Лада» и трое пассажиров, еще один человек был доставлен в медицинское учреждение. По информации полиции, причиной аварии мог стать неуправляемый занос, вызванный выбором небезопасной скорости.

Следственный отдел МВД России по Туапсинскому району возбудил уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц). Течение расследования находится под контролем межрайонной прокуратуры.

Ранее Госавтоинспекция сообщила, что авария произошла около 2:40 ночи. По словам начальника районной Госавтоинспекции, подполковника полиции Сергея Камбулова, специалисты продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего.

Мария Удовик