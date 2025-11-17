Жители Сочи обратились к властям по вопросам аварийного жилья и земельных споров

В ходе традиционного личного приема жителей Центрального района Сочи были рассмотрены обращения по вопросам земельно-имущественных отношений и расселения граждан из аварийного жилфонда. Как отмечает администрация, такие темы регулярно поднимаются сочинцами, и профильные специалисты участвуют в приемах, чтобы можно было оперативно давать разъяснения и принимать решения.

Одной из обратившихся стала жительница Сочи Александра Петренко, чей дом на улице Параллельной признан аварийным, однако пока не включен в действующую программу расселения. По договоренности, на место выедет комиссия для оценки возможности оказания помощи ее семье. В городе продолжается формирование новой программы расселения: уже ведется строительство двух домов на улицах Вишневой и Чехова. Кроме того, прорабатывается проект в горном кластере, который позволит обеспечить жильем жителей отдаленных районов без изменения привычной среды.

Также на приеме обсуждалась ситуация с незаконной постройкой на улице Дагомысской, вызывающей опасения у дольщиков соседнего дома, возведенного в правовом поле. Администрация подала иск в суд о сносе объекта, на него наложен арест. Власти заявили, что вопрос будет находиться на постоянном контроле.

По каждому обращению определены конкретные сроки исполнения. В ближайшее время заявителям предоставят отчеты о проведенной работе.

Мария Удовик