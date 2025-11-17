Главные новости за 17 ноября. Новороссийск

В Казахстане заявили о возобновлении перекачки нефти в порту Новороссийска после атаки БПЛА, произошедшей в ночь на 14 ноября.

Росприроднадзор оценил ущерб, нанесенный Южным прудам в результате неправильной очистки, в 8 млн руб.

Центр Новороссийска украсят к Новому году за 13 млн руб.

Ввод жилья в Новороссийске снизился на 22%.

В Новороссийске заканчиваются работы по строительству транспортной развязки в Южном районе.

«Новая Анапа» стала одним из крупнейших курортных проектов в России.

18 ноября около 10 тыс. человек в Новороссийске останутся без воды из-за ремонтных работ на водопроводе.