Росприроднадзор оценил ущерб, нанесенный Южным прудам в Новороссийске

Экологический ущерб, нанесенный ООПТ «Южные пруды» в Новороссийске при неправильной очистке, превысил 8 млн руб. Об этом сообщили в пресс-службе Росприроднадзора.

Фото: Пресс-служба администрации МО г. Новороссийск

Специалисты Южного управления Росприроднадзора установили нарушения, допущенные при очистке водоемов на территории Южных прудов. Подрядчик ООО «Кама-РД» разместил отходы после удаления иловых отложений на открытом пространстве, нарушив утвержденную технологию.

По данным Росприроднадзора, путем складирования отходов на открытом грунте подрядчики перекрыли плодородный слой почвы на Южных прудах. Площадь пострадавшего участка составила порядка 5,5 тыс. кв. м. Э

Ведомство направило подрядчику требование о добровольном возмещении вреда. В случае, если компания не выплатит компенсацию, Росприроднадзор будет вынужден обращаться в суд.

София Моисеенко