В Казахстане заявили о возобновлении перекачки нефти в порту Новороссийска

Министр энергетики Казахстана Ерлан Аккенженов заявил о возобновлении приемки и перекачки нефти в порту Новороссийска. Об этом пишет «Интерфакс».

Казахстан возобновил перекачку своей нефти на Новороссийск в полном объеме после прошедшей атаки беспилотников 14 ноября. Ерлан Аккенженов подчеркнул, что приемка казахстанской нефти в порту города-героя не прекращалась, временная приостановка была зафиксирована на прокачке сырья.

«На сегодняшний момент все операции возобновлены. Прокачка остановилась на какие-то считанные часы, далее она возобновилась. Сейчас практически все восстановительные работы завершены»,– цитирует «Интерфакс» слова Аккенженова.

При атаке БПЛА, произошедшей в Новороссийске в ночь на 14 ноября, оказался поврежден нефтяной терминал «Шесхарис». Обломки беспилотников нанесли ущерб объектам АО «Черномортранснефть» и контейнерному терминалу НУТЭП. В результате случившегося пострадали шесть жилых домов Новороссийска и четыре человека.

14 ноября агентство Reuters, ссылаясь на два источника, сообщило о приостановке перекачки нефти в порту Новороссийска. Эту информацию официально не подтвердили в России и Казахстане. Утром 17 ноября агентство оповестило о возобновлении всех приостановленных процессов с перевалкой нефти в Новороссийске со ссылкой на личные источники.

