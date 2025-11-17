Ввод жилья в Новороссийске снизился на 22%

За прошедшие месяцы 2025 года в Новороссийске ввод жилья снизился на 22% по сравнению с прошлогодним отчетным периодом. Об этом сообщает «Ведомости Юг», ссылаясь на администрацию города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

В Новороссийске ввели в эксплуатацию 332,6 тыс. кв. м жилья за десять месяцев текущего года, что на 93,2 тыс. кв. м меньше, чем было в прошлом году. Больше всего сданных объектов зафиксировано в Южном и Новороссийском районах.

Показатель сдачи многоквартирного жилья составил 72,1 тыс. кв. м, индивидуального жилого строительства – 260,5 тыс. кв. м. Сообщается, чт с начала года на территории Новороссийска было выдано 65 разрешений на строительство социальных объектов, МКД и промышленных объектов.

София Моисеенко