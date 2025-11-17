«Новая Анапа» стала одним из крупнейших проектов курортной отрасли в России

В Краснодарском крае планируется реализовать 20 курортных проектов на общую сумму 2,5 трлн руб. Одним из крупнейших проектов стала «Новая Анапа», о чем сообщает «Ведомости Юг».

По данным «Ведомостей», совокупная стоимость 50 крупнейших курортов в России достигла 6,2 трлн руб., и лидером рейтинга был признан проект «Новая Анапа», который планируется реализовать на побережье Черного моря в станице Благовещенской. На курорте «Новая Анапа» появятся около 15 тыс. гостиничных номеров, двухуровневая набережная с парковыми зонами. Инвестиции оцениваются в 2 трлн руб., 250 млрд из которых выделяются из бюджетных средств.

В Анапе также должны будут построить курорт «Лучи» за 50 млрд руб., в Новороссийске проектируют гостиничный комплекс за 33 млрд руб., в планах также находится реконструкция курорта «Абрау-Дюрсо» за 23 млрд руб.

По прогнозу Министерства транспорта, рост инвестиций в курортную отрасль связан с увеличением туристического потока, который по итогам 2025 года может достигнуть 96 млн человек. До 2030 года в рамках национального проекта «Туризм и гостеприимство» в России предусматривается свыше 460 млрд руб. федеральных вложений для создания номерного фонда и новых точек притяжения туристов из разных регионов и стран.

София Моисеенко